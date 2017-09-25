В Башкирии в Салавате без вести пропала мать двоих детей Ольга Емельянова
25 сентября 2017, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Башкирии в городе Салавате без вести пропала молодая женщина Ольга Емельянову. Дома Ольгу ждут муж и двое детей — 10-летний сын Денис и двухлетняя дочь Кристина.
Родственники Емельяновой заявили в полицию. По словам сестры женщины, Ольга в пятницу, 22 сентября, около 15.30 закончила работу в салоне, расположенном по адресу: бульвар Космонавтов, 31, и направилась домой. Дома женщина не появилась. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно. Сотовый телефон Ольги Емельяновой недоступен.
22 сентября Ольга была одета так, как изображено на фото.
Всех, кому известна информация о местонахождении жительницы Салавата Ольги Емельяновой, родственники просят сообщить в полицию.