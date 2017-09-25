В центре Москвы найдено тело молодого мужчины

В Тверском районе Москвы минувшей ночью обнаружили тело человека.

Источник в правоохранительных органах столицы отметил, что прохожие нашли мертвого мужчину с телесными повреждениями в 1-м Тихвинском тупике у дома номер 9. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", тело умершего 1989 года рождения было направлено в морг, где специалисты установят точную причину смерти. В СК в настоящий момент выясняют все обстоятельства случившегося.

Факт обнаружения мертвого человека в центре Москвы уже подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.