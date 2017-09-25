На юго-востоке Москвы угнали тягач стоимостью 3 миллиона рублей

Сегодня утром стало известно, что неизвестный похитил на юго-востоке Москвы седельный тягач.

В полицию обратился хозяин грузовой машины, который заявил, что ее угнали от дома номер 10 по Мячковскому бульвару. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на данные пресс-службы столичного управления МВД, материальный ущерб от похищения тягача Scania R420 составил более 3 миллионов рублей.

В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.