Видео, как на авиашоу в Италии разбился истребитель

Истребитель итальянских ВВС потерпел крушение во время шоу. Как сообщает газета Il Corriere della Sera, один из летчиков погиб. Трагедия произошла на побережье Тирренского моря в районе города Террачина.

Самолет Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов программы, врезался в воду. Тело 36-летнего капитана самолета было найдено через 1,5 часа.

Сначала авиашоу было прервано, а потом и вовсе прекращено.