Шесть торговых центров эвакуированы в Москве и Химках из-за угрозы взрыва. Сейчас проверяются "Мега-Химки", ТЦ "Метрополис", ТЦ "Хорошо", ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского, ТЦ "Щука" и ТЦ "Океания".

В полицию поступили анонимные звонки об угрозе взрыва в этих зданиях. Работают кинологические расчеты.

Как сообщалось ранее, глава МЧС опроверг информацию о том, что массовая эвакуация в разных регионах связана с учениями. По словам Пучкова, сейчас ответственные ведомства анализируют обострение в России телефонного терроризма.