Три района Красноярского края остались без света из-за непогоды

Три района Красноярского края: Краснотуранский, Балахтинский и Идринский остались без света из-за непогоды. По данным МЧС, в воскресенье в 17 часов по месному времени в результате выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега с порывами ветра до 15 метров в секунду произошли отключения линий С-93 и С-94 ВЛ-100 кВ, и произошло аварийное отключение электроэнергии в этих районах.

В Новоселовском районе под отключение электроэнергии попал 21 населенный пункт. На ликвидацию последствий непогоды привлечено 90 человек и 31 единица техники, от МЧС России 15 человек и пять единиц техники.

В краевом управлении МЧС предупреждали, что 24 и 25 сентября в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные осадки, гололед.



В понедельник, 25 сентября, днем на западе центральных и южных районов Красноярского края сохранится ветренная погода.