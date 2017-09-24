Сегодня около 15:00 по местному времени на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Братская в Иркутск.

Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в автобус, после чего легковушку отбросило на следовавшую в попутном направлении Toyota Mark II, а автобус съехал в кювет и завалился на бок. Пять пассажиров получили травмы. Виновник аварии погиб на месте.



