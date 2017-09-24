Пропавшие в Сочи три мальчика и девочка нашлись

Пропавшие в минувшую субботу в Сочи три мальчика и девочка нашлись. Дети живы и невредимы. Школьников в воскресенье нашли на улице Донской и доставляют в полицию, - сообщают сочинские СМИ.

Четверо детей, самому старшему из которых 11 лет, ушли вчера из дома днем и вечером не вернулись.

Родители обратились в полицию. Правоохранительные органы начали искать беглецов. А в соцсетях местные жители призвали добровольцев выйти на поиск детей.

Полиция установит все подробности, почему и куда ушли дети-школьники.