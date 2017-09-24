В Сочи пропали четверо детей, самому старшему из которых 11 лет

В Сочи в субботу, 23 сентября, пропали четверо детей, самому старшему из которых 11 лет. Три мальчика и одна девочка ушли из дома в Центральном районе курортного черноморского города и не вернулись. Родители обратились в полицию.

Полиция объявила детей в розыск. Источник в экстренных службах региона сообщил, что в воскресенье к поиску детей 2006, 2007 и 2008 года рождения, приступили волонтеры, - передает "Интерфакс".

Полицейские, как отметил источник, получили ориентировки и активно занимаются поисками несовершеннолетних детей. В социальных сетях жители Сочи создали группу и приступили к активному поиску пропавших школьников.

Кубанская полиция пока не комментирует инцидент.