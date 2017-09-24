Молодая пара погибла в ДТП под Воронежем

Молодая пара воронежцев погибла на ночной трассе в результате неправильного вождения автомобиля. ДТП произошло в 0.45 на ответвлении от федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону села Красный Лог.

Водитель «Toyota Mark» не справился с управлением в темноте и на большой скорости выехал на обочину, после чего иномарка опрокинулась в кювет. Прибывшие на место аварии медики "скорой" лишь констатировали смерть молодого человека и его спутницы. Молодым людям, жителям Каширского района, было 27 лет.