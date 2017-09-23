Российские капитан и штурман были задержаны в Швеции

Капитан и штурман танкера управляли судном в нетрезвом виде и посадили его на мель. Полиция Швеции задержала моряков за управление судном в алкогольном опьянении. Есть информация, что задержанные – из РФ.

Шведская полиция задержала капитана и штурмана сухогруза, который сел на мель. Выяснилось, что кораблем управляли в нетрезвом виде уроженцы России, сообщает ТАСС.

Стало известно, что 80-метровый танкер с грузом дизельного топлива сел на мель к югу от порта Оскарсхамн, что на восточном побережье Швеции. Направлялся танкер из Висбю, с острова Готланд, в Оскарсхамн, следовал танкер под флагом Фарерских островов. В полиции уточняют, что одному задержанному 35 лет, а другому - 50. Морякам ставят в вину не только управление кораблем в состоянии опьянения, но и грубую неосторожность. В трюмах танкера 44 тысячи литров дизтоплива, а на снятие его с мели потребуется несколько дней.