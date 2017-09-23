Про ночной взрыв на одной из крупнейших в России ГРЭС «Аргументы недели» сообщали ранее. 23 сентября стало известно о состоянии раненых при взрыве на станции и в сети появилось видео с места события.

Ранее сообщалось об одном раненом при взрыве на Рязанской ГРЭС. Позднее стало известно, что пострадало два человека. Один из раненых после получения врачебной помощи отпущен домой, а второй находится под наблюдением врачей, он получил ожог 20% тела, сообщает «Вести.ру».

Напомним, на Рязанской ГРЭС в Новомичуринске в ночь на 23 сентября взорвалась угольно-воздушная смесь. На работу станции взрыв не повлиял.