В Москве задержано 30 человек за несогласованный митинг

Несогласованная акция под названием «Антикапитализм 2017» прошла без особого ажиотажа, если не считать рекордное число задержанных на ней – три десятка человек. Акцию пытались провести на Страстном бульваре.

На Страстном бульваре в самом центре Москвы 23 сентября было задержано полицией три десятка демонстрантов за несогласованный митинг, сообщает ТАСС.

Задержаны были почти все, кто пришел на акцию, не согласованную со столичным правительством. В числе задержанных - координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и лидер «Другой России» писатель Эдуард Лимонов. Комментировать факт задержания митингующих в полиции отказались.