В Санкт-Петербурге мужчина упал под поезд метро

Движение по «оранжевой» ветке метрополитена Санкт-Петербурга восстановлено после инцидента с падением на рельсы пассажира. Мужчина упал с платформы под поезд, но остался жив и был госпитализирован.

Инцидент с падением на рельсы мужчины произошел ан станции метро «Ладожская» метрополитена Санкт-Петербурга. Мужчина упал под поезд, но спасатели извлекли его и доставили в больницу. О состоянии мужчины сведений нет.

В настоящее время движение поездов по «оранжевой» ветке метро полностью восстановлено. После падения человека на рельсы были закрыты на вход все станции на участке «Улица Дыбенко» — «Новочеркасская» (ближайшая к «Ладожской»). Движение поездов было возобновлено через шесть минут.