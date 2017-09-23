Убийца пятилетней девочки в городе Калач-на-Дону во всем сознался

Мужчина, убивший пятилетнюю девочку Соню в городе Калач-на-Дону сознался в содеянном.

Напомним, что ребенка в течение семи дней искали полицейские и волонтеры, а впоследствии ее тело было найдено в 1,5 километрах от дома в сарае, стоящем между гаражами. Как сообщает издание "Известия", мужчина сообщил, что в момент убийства находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Преступник отметил, что он катал Соню как-то на своем автомобиле, поэтому она сама увязалась за ним.