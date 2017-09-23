На Рязанской ГРЭС прогремел взрыв

На Рязанской гидроэлектростанции (город Новомичуринск) 23 сентября произошел взрыв. Взорвалась угольно-воздушная смесь, известно об одном пострадавшем, работник ГРЭС доставлен в ближайшую больницу.

На Рязанской ГРЭС в Новомичуринске 23 сентября произошел взрыв угольно-воздушной смеси в турбинном цехе станции, сообщает РИА Новости. Есть информация об одном пострадавшем, он госпитализирован.

В региональных экстренных службах уточняют, что взрыв смеси не привел к возгоранию. Технологический процесс на ГРЭС не нарушен. Специально созданная комиссия выяснит все причины произошедшего.

Рязанская ГРЭС входит в пятерку мощнейших теплоэлектростанций России.