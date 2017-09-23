Одну из станций метро Санкт-Петербурга закрыли из-за подозрительного предмета

Утром в субботу, 23 сентября, стало известно, что одну из станций метро в Санкт-Петербурге закрыли из-за бесхозного подозрительного предмета.

Согласно последней информации, речь идет о станции "Достоевская" и переходе на "Владимирскую". Эти данные сегодня предоставили в администрации петербургской подземки. Как уточняет "Росбалт", ограничения для пассажиров действовали с 9.57 по 10.04.

Отмечается, что после проверки и станция, и переход были открыты. Специалисты не обнаружили в сумке ничего, что могло бы угрожать безопасности людей.