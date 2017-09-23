Появились подробности страшного ДТП под Калининградом

В субботу, 23 сентября, появились подробности страшной аварии в Калининградской области, которая унесла жизни семи человек.

Согласно последним данным, микроавтобус, попавший в ДТП, был сильно перегружен. В Следственном комитете России, который приступил к проверке по факту аварии на автодороге "Калининград - Черняховск - Нестеров", уточнили, что транспортное средство следовало в Гусев из Калининграда, в момент происшествия в салоне находились около пятнадцати пассажиров, хотя допустимое количество – восемь, передает ТАСС.

Уточняется также, что некоторые сиденья устанавливали не на заводе-изготовителе и они не были оборудованы ремнями безопасности.