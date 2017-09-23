В аварии под Ярославлем погибли четыре человека

Автомобильная авария на трассе под Ярославлем унесла жизни четырех человек. Известно, что ДТП произошло в два часа, в ночь на 23 сентября на 11-м километре подъездной дороги к городу Кострома.

В ночь на 23 сентября на автодороге Ярославль-Кострома произошло смертельно ДТП. Известно о четверых погибших и двоих раненых, передают «Вести.ру».

Известно, что на подъездной дороге к Костроме лоб в лоб столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 и «Рено» модели «Меган». В региональном отделении полиции уточняют, что все погибшие – мужчины, жители Костромской области. Раненые в ДТП госпитализированы, об их состоянии не сообщается.