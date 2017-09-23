На Камчатке вулкан Карымский выбросил огромный столб пепла

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил в воздух огромный столб пепла.

В ГУ МЧС России по региону заявили, что выброс произошел на высоту 2 тысячи метров, а шлейф распространился на 15 километров в юго-восточном направлении. Согласно последней информации, никаких населенных пунктов на пути оседания пепла нет.

Как уточняет РИА "Новости", столб пепла был зафиксирован Камчатской группой реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.