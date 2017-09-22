В московской школе скончался 12-летний ученик

Трагедия произошла 22 сентября в московской школе № 763 в северо-восточной части столицы. На уроке физкультуры скончался 12-летний мальчик. Приехавшая «скорая помощь» не смогла спасти ребенка.

Врачи «скорой помощи» сделали все, чтобы помочь мальчику, но он скончался, пишет «МК».

Трагедия произошла в 17.00, когда ученик занимался на турнике и внезапно потерял сознание. Предварительной причиной смерти врачи называют острую сердечную недостаточность, которой страдал ребенок.

Мальчику вызвали «скорую» и врачи смогли доставить ребенка в больницу имени Святого Владимира, но усилия медиков не помогли спасти ребенка.