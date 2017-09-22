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Курский вокзал в Москве эвакуируют из-за сообщения о минировании

22 сентября 2017, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Курский вокзал в Москве эвакуируют из-за сообщения о минировании
tvc.ru

После анонимного звонка о минировании спецслужбы Москвы эвакуировали людей с Курского вокзала. Выведено порядка двух тысяч человек, на вокзале уже работают взрывотехники и кинологи с собаками.

Здание Курского вокзала в Москве оцеплено полицией, из него эвакуируют людей. На данный момент выведено порядка двух тысяч людей, пишут «Известия».

Полиция проверяет информацию о мин7ировании. Ранее в ряде СМИ прошла информация о задержании людей, причастных к звонкам о ложном минировании: двое подозреваемых были задержаны в Санкт-Петербурге и один – в Ростове-на-Дону.

За последние две недели из-за ложных угроз  в разных городах России было эвакуировано почти 400 тыс. человек. 

 

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В московской школе скончался 12-летний ученик

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В Петербурге на фестивале урожая нашли подпольный вещевой рынок

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Ростовский пожар тушат вертолеты и спецпоезд

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Полуголую Ольгу Бузову провезли на кровати по дороге

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Под Ростовом коллекторы угрожали взорвать детский сад

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Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена

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Банкир Тиньков публично извинился перед блогерами

Он сначала обиделся, а потом все понял и принес им извинения. Он - это банкир Олег Тиньков, глава «Тинькофф Банка». Они – это блогеры «Немагии», которые, по словам Тинькова, оклеветали его и его близких.

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Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет

Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет

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