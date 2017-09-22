Курский вокзал в Москве эвакуируют из-за сообщения о минировании

После анонимного звонка о минировании спецслужбы Москвы эвакуировали людей с Курского вокзала. Выведено порядка двух тысяч человек, на вокзале уже работают взрывотехники и кинологи с собаками.

Здание Курского вокзала в Москве оцеплено полицией, из него эвакуируют людей. На данный момент выведено порядка двух тысяч людей, пишут «Известия».

Полиция проверяет информацию о мин7ировании. Ранее в ряде СМИ прошла информация о задержании людей, причастных к звонкам о ложном минировании: двое подозреваемых были задержаны в Санкт-Петербурге и один – в Ростове-на-Дону.

За последние две недели из-за ложных угроз в разных городах России было эвакуировано почти 400 тыс. человек.