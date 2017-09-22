Ростовский пожар тушат вертолеты и спецпоезд

Сильнейший пожар начался в Ростове в 16.30. Площадь возгорания превысила 10 гектаров, горят леса в районе ростовского зоопарка. К зоне пожара был близок дачный поселок, но его огнеборцам удалось отстоять.

Пожар начался в районе зоопарка города Ростова, горит растительность на площади 10 гектаров. К тушению огня привлечен спецпоезд и два вертолета, сообщает «Росбалт».

Работу пожарных осложняет сильный ветер, однако садоводческое товарищество в Соловьиной роще, куда двигался огонь, удалось защитить, сгорели лишь две нежилые постройки и склад металлопластиковых окон.

По сведениям регионального МЧС, повышенная пожароопасность в Ростове и области сохранится еще несколько дней.