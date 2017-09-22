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МИД РФ призывает российских туристов на Бали срочно эвакуироваться

22 сентября 2017, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

МИД РФ призывает российских туристов на Бали срочно эвакуироваться
globallookpress.com

В Индонезии проснулся вулкан Агунг на острове Бали и Министерство иностранных дел России призывает российских туристов немедленно покинуть остров. С острова сейчас вывозят туристов и местных жителей.

Из-за возросшей активности вулкана Агунг на острове Бали проводится эвакуация тысяч жителей и путешественников, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД России.

Российское иностранное ведомство предлагает российским туристам не рисковать жизнью и покинуть остров. В то же время Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечает, что на Бали россиянам пока ничего не угрожает. Но слово «пока» гарантий безопасности, увы, не дает.

 

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Европа призывает бойкотировать ОИ-2018 в Южной Корее

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Ученые: огромный советский космический спутник рухнет на Землю

Космический спутник времен «аналоговой эпохи» вернется на Землю, но пока неизвестно, где именно рухнет полуторатонная махина, работавшая в космосе с 1979 года. Есть сведения, что спутник упадет 20 октября.

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Полиция задержала восемь человек за торговлю наркотиками по интернету

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Житель Архангельска попытался прожить на МРОТ и едва не умер

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В Польше украинца посадили на цепь и заставили 9 часов отмывать трамвай

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В Турции утонул турист из России

Очередная трагедия произошла в турецкой Анталье с российским туристом. 22 сентября стало известно, что россиянин Дмитрий Макаров погиб при купании в бассейне при турецком отеле, где он остановился.

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Ученые: мы каждую секунду ловим сигналы от пришельцев

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Burger King требует от ФАС снять фильм "Оно" с российского проката

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