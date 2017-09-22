МИД РФ призывает российских туристов на Бали срочно эвакуироваться

В Индонезии проснулся вулкан Агунг на острове Бали и Министерство иностранных дел России призывает российских туристов немедленно покинуть остров. С острова сейчас вывозят туристов и местных жителей.

Из-за возросшей активности вулкана Агунг на острове Бали проводится эвакуация тысяч жителей и путешественников, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД России.

Российское иностранное ведомство предлагает российским туристам не рисковать жизнью и покинуть остров. В то же время Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечает, что на Бали россиянам пока ничего не угрожает. Но слово «пока» гарантий безопасности, увы, не дает.