В России на борту самолета умер новорожденный ребенок

Новорожденный ребенок скончался на борту самолета, который следовал из Анадыря в Москву 22 сентября. Ребенок появился на свет с дефектом и был отправлен в Москву на операцию, но до Москвы малыш не дотянул.

Борт, летевший из Анадыря в Москву, 22 сентября вынужден был запросить аварийную посадку в Салехарде: новорожденному малышу стало плохо, сообщает портал sever-press.ru.

Когда состояние младенца ухудшилось, командир воздушного судна решил запросить аварийную посадку в ближайшем аэропорту, но ребенок скончался при посадке. Известно, что после рождения у малыша был выявлен дефект брюшной полости и медики направили ребенка на операцию в Москву. Но младенец не перенес полета.