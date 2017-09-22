В Польше украинца посадили на цепь и заставили 9 часов отмывать трамвай

В Польше жителя Украины водители заставили вымыть трамвай, приковав его цепью. Причиной этого стало то, что украинец разрисовал граффити общественный транспорт в Варшаве.

Как стало известно, ночью в одно из трамвайных депо на территории столицы Польши проникли двое молодых людей, которые разрисовали вагон. Машинист заметил это и попытался удержать нарушителей порядка, завязалась драка и одному из “художников” удалось сбежать. При этом другой был задержан, но вызывать полицию сотрудники польского депо не стали.

Конечно, после того, как о таком методе воспитания гражданина соседней страны узнало руководство пассажирской компании, оно осудило действия своих сотрудников.

История получила такой резонанс, что ее даже показали по польскому телевидению. Журналисты подошли тактично к освещению происшествия и предпочли не показывать лица украинского "художника", даже имя не называется.