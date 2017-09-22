Житель Архангельска попытался прожить на МРОТ и едва не умер

Новый вид диеты вывел житель Архангельска, 32-летний Артем Шишков. Вот только такую «диету» врачи применять никому не советуют. По мнению специалистов, жить на минимальную зарплату сродни самоубийству.

Архангелогородец Артем Шишков попытался выжить, питаясь исключительно на деньги в размере МРОТ, тот есть на 7,8 тысячи рублей. Артему всегда было непонятно, почему в РФ МРОТ ниже, чем прожиточный минимум (10, 466 рублей для работающего населения) и он даже обращался к президенту страны с этим вопросом.

Артем решил проверить, сможет ли он выжить на МРОТ. 23 августа мужчина начал эксперимент. 17 сентября деньги закончились и оставшиеся пять дней Артем голодал, сбросив в ходе эксперимента 5 килограммов. Мужчина полностью отказался от мяса, фруктов, сметаны, творога и сливочного масла (и даже от маргарина), но даже эта мера не спасла эксперимент. Артем ел овощные супы, макароны, яйца и кашу. У Артема появилась вялость, сонливость и заторможенность, он очень плохо стал себя чувствовать.

Эксперимент архангелогородца прокомментировал глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. «На МРОТ прожить невозможно», - сказал Шмаков.