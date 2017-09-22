Начался процесс по делу полицейского, расстрелявшего мигранта в Березовском

Свердловский облсуд начал рассматривать дело полицейского, стрелявшего по мигранту в Березовском, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, 30 июня полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в лесном массиве возле остановки «Максима Горького» в городе Березовском остановил двоих выходцев из Средней Азии, потребовав предъявить документы. После этого он достал травматический пистолет и выстрелил в голову одному из них, причинив легкий вред здоровью в виде сотрясения мозга.

Дело, возбужденное по пунктам «а»,«б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с применением оружия), направлено в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее по факту случившегося была проведена служебная проверка. По ее результатам «стрелок» был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

«В ходе предстоящего судебного разбирательства, если вина подозреваемого подтвердится, он понесет предусмотренную законом уголовную ответственность, – отметил полковник Горелых. – Генерал Бородин (начальник ГУ МВД по Свердловской области, Прим.) подписал приказ, в соответствии с которым за допущенные просчеты в работе по воспитанию личного состава непосредственные руководители старшины полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Трем должностным лицам объявлен строгий выговор, еще один руководитель предупрежден о неполном служебном соответствии, что является самым суровым наказанием в системе МВД России, за ним следует только увольнение».