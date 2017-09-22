Депутат Госдумы Виталий Милонов знает, почему с презентации Ставпропольского края украли хамон.

Политик заметил, что он не видел окорока, однако сам положил глаз на яблоко и даже хотел его "свистнуть", но не стал, поскольку их потом раздали всем присутствующим. Как уточняет издание "Известия", по мнению Милонова, хамон не могли похитить депутаты из мусульманских регионов и от Еврейской автономной области, поэтому круг подозреваемых значительно сужается.

Он также добавил, что некто украл окорок, так как еда в Госдуме ужасно невкусная – Милонов сам "и в стужу, и в зной" вынужден бегать за кофе в другое место, а сосиски, которые подают в столовой, он и вовсе назвал "неправильными".