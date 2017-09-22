Из Госдумы стащили хамон

С выставки-презентации Ставропольского края в Государственной думе украли хамон.

В пятницу, 22 сентября, стало известно, что один из экспонатов несанкционированно унесли из помещения в один из дней с 11 по 15 сентября. Как сообщает сегодня "Газета.ру", ссылаясь на источник в управлении государственной службы и кадров парламента, злоумышленников привлек крупный окорок.

Осведомленные лица уверяют, что сотрудники Госдумы не могли организовать кражу хамона. В настоящий момент устанавливается личность "похитителя".