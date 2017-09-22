Дочь подтвердила смерть Лилиан Бетанкур - самой богатой женщины в мире

Умерла самая богатая по версии журнала журнала Forbes женщина в мире – совладелица компании Л`Ореаль Лилиан Бетанкур. Француженке было 94 года. Лилиан Бетанкур скончалась на родине, во Франции.

О кончине совладелицы косметической компании сообщил генеральный директор и председатель совета директоров L'Oreal Жан-Поль Агон и подтвердила ее дочь. Семья не стала раскрывать подробности смерти Лилиан Бетанкур.

Состояние самой богатой женщины в мире оценивалось Forbes в 44 миллиарда 600 миллионов долларов, индекс Bloomberg Billionaires — в 42 миллиарда 500 миллионов долларов.

Компания L'Oreal, основанная в 1909 году, производит косметику, духи и средств по уходу за кожей и волосами. Продукция продается более чем в 140 странах мира.

Лилиан Бетанкур унаследовала состояние и контрольный пакет акций фирмы в 1957 году, после кончины своего отца Эжена Шюлле.