В Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружили тело женщины

В минувший четверг, 21 сентября, на одной из площадок Санкт-Петербурга обнаружили тело женщины.

Согласно последней информации, происшествие случилось на Бронетанковой улице в Красном Селе на детской площадке дома номер 11/1. Как уточняет сегодня АН «Оперативное прикрытие», мертвой женщине на вид около 40 лет. Отмечается, что на теле не было зафиксировано никаких внешних признаков насильственной смерти.

В настоящий момент сотрудники полиции Северной столицы проводят по факту случившегося проверку и устанавливают личность женщины.