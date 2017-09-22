В Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружили тело женщины
22 сентября 2017, 13:00 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В минувший четверг, 21 сентября, на одной из площадок Санкт-Петербурга обнаружили тело женщины.
Согласно последней информации, происшествие случилось на Бронетанковой улице в Красном Селе на детской площадке дома номер 11/1. Как уточняет сегодня АН «Оперативное прикрытие», мертвой женщине на вид около 40 лет. Отмечается, что на теле не было зафиксировано никаких внешних признаков насильственной смерти.
В настоящий момент сотрудники полиции Северной столицы проводят по факту случившегося проверку и устанавливают личность женщины.