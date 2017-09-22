Воспитатели детсада в Балашихе дали характеристику малыша, которого сбила автоледи Ольга Алисова в одном из дворов подмосковного города. Согласно характеристике, шестилетний мальчик был неспособен уверенно ориентироваться в пространстве и избегал зрительного контакта.

По мнению эксперта, эти признаки характерны для аутизма, - сообщает Газета.ру. Алеша Шимко погиб весной. Документ был составлен 26 июля сотрудниками детского садика №21 подмосковного города Балашиха, который посещал ребенок, и выдан его отцу, Роману Шимко.

Судмеэкперты выдали заключение отцу погибшего малыша, указав, что в крови ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Отец борется за честь сына и семьи.

Независимый медицинский эксперт, представляющий интересы отца ребенка, рассказал, что мальчика хотели признать аутистом его воспитатель, психолог и логопед из детсада. "За последний год пребывания в детском саду следует отметить особенности его психомоторного и речевого развития. В частности, ребенок любил играть один, предпочитал настольные игры, рассматривал картинки в книгах. Испытывал затруднения в общении с детьми", - указано в подписанной ими характеристике.

Из положительных черт педагоги отметили, что мальчик был добрый, ласковый, неконфликтный, ежедневно посещал детский сад, а его родители были заинтересованы в его воспитании и развитии.

Представитель семьи малыша рассказал, что имеется посмертная экспертиза, где расписана структура мозга ребенка — никаких отклонений там не было обнаружено. У родителей имеются фотографии, видеозаписи ребенка. В шесть лет мальчик уже умел кататься на двухколесном велосипеде. А в характеристике писали, что у Алеши нестабильны пространственно-временные категории. По словам эксперта, аутизм проявляется у детей начиная с двух лет.

Заведующая детсадом рассказала отцу погибшего малыша, что ее якобы попросили дать именно такую характеристику из вышестоящих организаций.