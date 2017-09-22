Джабраилову, стрелявшему в отеле, придется пройти психиатрическую экспертизу

Российскому бизнесмену и миллиардеру Умару Джабраилову, который 29 августа, устроил стрельбу в отеле в центре Москвы, назначили психиатрическую экспертизу.

Эту информацию предоставил источник в правоохранительных органах столицы. Адвокат бизнесмена Александр Карабанов, как уточняет ТАСС, не пожелал комментировать подобные сообщения.

Ранее стало известно, что пистолет, который изъяли у Джабраилова, был направлен на баллистическую экспертизу. Кроме того, эксперты уже провели анализ на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови бизнесмена.