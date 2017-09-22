Человека избили и ограбили на юге Москвы у дверей его дома

На юге Москвы человека сильно избили практически у дверей его квартиры.

Как сообщает в четверг, 22 сентября, столичная полиция, инцидент, в ходе которого у мужчины отобрали деньги, произошел на улице Ясеневой. Согласно информации телеканала РЕН ТВ, двое злоумышленников подошли к человеку, брызнули ему в лицо из перцового баллончика, а затеи избили его и забрали 70 тысяч рублей.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личности преступников и выясняют все обстоятельства случившегося.