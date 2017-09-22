В сгоревшей в Ростове-на-Дону гостинице раньше уже выявляли ряд нарушений

В здании гостиницы Torn House в Ростове-на-Дону, где накануне вспыхнул пожар, были выявлены нарушения в ходе строительства.

Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил источник в правительстве области, который отметил, что информация о характере нарушений долго не хранится, поэтому назвать конкретные нарекания в настоящий момент нельзя. Как уточняет РИА "Новости", стройка закончилась в 2008-2009 годах.

Напомним, в результате вчерашнего пожара погибли два человека. Эвакуировать пришлось не менее 400 человек.