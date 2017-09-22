«Черные лесорубы» оставили без электричества 18 тысяч ашинцев

Вчера, 21 сентября, энергетики «Челябэнерго» восстановили электроснабжение потребителей Ашинского района. Как уточнили специалисты, которые оперативно прибыли на место, провода порвало спиленное дерево.

- В результате обхода воздушной линии на отпайке на ПС «Миньяр Тяга» энергетики обнаружили спиленное дерево на проводах, - уточнили в пресс-службе «Челябэнерго». - Нарушители, устроившие несанкционированную рубку леса, с места происшествия скрылись.

После нарушения в работе воздушной линии электропередачи 110 кВ «Амет – Симская Т-1 и 2 ц» исчез ток в проводах на подстанции 35 кВ «Зареченская» и четыре потребительские подстанции: ПС 110 кВ «Аша-Т», «Миньяр-Т», ПС 35 кВ «Подземхранилище», «АХЗ». Почти 18 тысяч потребителей остались без света. Через несколько часов электроснабжение было восстановлено по временной схеме, на основном участке начались ремонтные работы.

Энергетики «Челябэнерго» в очередной раз напоминают всем жителям Южного Урала о том, что проводить вырубку деревьев в зоне линий электропередач опасно для жизни. Кроме того, в охранной зоне ( при напряжении 110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ и 0,4 кВ соответственно: 20, 15, 10 и 2 метра в обе стороны от крайних проводов) нельзя разводить огонь, ставить заборы, складывать сено или торф, ставить машины и размахивать удочками. Все это чревато серьезными травмами и даже смертельно опасно.