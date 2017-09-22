Житель Москвы скончался в чужой квартире от отравления газом

В одной из квартир на юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины.

Согласно последней информации источника в правоохранительных органах столицы, 50-летний человек скончался из-за отравления газом. Как сообщает сегодня Агентство городских новостей «Москва», тело мужчины находилось в кресле в квартире на улице Введенского.

Уточняется, что погибший не являлся хозяином жилплощади. Специалисты устанавливают точную причину смерти человека и выясняют все обстоятельства случившегося.