Стена обрушилась в одной из детских поликлиник под Челябинском

В городе Озерск Челябинской области обрушилась стена детской поликлиники.

Данную информацию в пятницу, 22 сентября, предоставил глава информационно-аналитического отдела горадминистрации Сергей Зюсь, который отметил, что обрушилось перекрытие. Как сообщает РИА "Новости", стена оказалась несущей, вследствие чего, когда ее стали разбирать, она упала.

Уточняется, что на первом этаже поликлиники проходил ремонт, вследствие чего пациенты не пострадали, а строителей в момент происшествия рядом не было, передает РИА "Новости".