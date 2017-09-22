Новое ЧП в Волгограде: пропал 13-летний мальчик

В Волгограде в четверг, 21 сентября, пропал 13-летний мальчик Шпаков Игорь. Игорь учился в гимназии и проживал в частном секторе в районе остановки общественного транспорта «503-й квартал». Он пропал в Кировском районе Волгограда.

О пропаже школьника сообщил в сетях участковый уполномоченный полиции Олег Гончаренко. Мальчика искали всю ночь, но поиски никаких результатов не дали. Ничего о его местонахождении неизвестно, - пишут волгоградские СМИ. По данным полиции, мальчик поругался с мамой, сказал другу, что мама его не любит, все свое время уделяет работе, а не ему. Игорь заблокировал свои аккаунты в соцсетях.

В Волгоградской области в городе Калаче неделю назад из двора своего дома пропала 5-летняя девочка.

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