Смертельный укол балетмейстеру Мариинки обошелся анестезиологам в 100 тысяч руб

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу вынес решение об административном штрафе 100 тысяч рублей в отношении клиники выездной анестезии «Центр интегративной медицины — ИнАлМед», которая оказывала услуги в стоматологии, где скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев.

Смертельный укол балетмейстеру Мариинки обошелся анестезиологам в 100 тысяч рублей.Напомним, балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев скончался 2 июня во время оказания стоматологических услуг в «Клинике доктора Лившиц» на Торжковской улице.

Как сообщает пресс-служба Росздравнадзора, стоматология ООО «Клиника доктора Лившиц» не имеет лицензии на осуществление работ и услуг по анестезиологии и реаниматологии. В этой связи анестезию для пациентов стоматологии оказывали приглашённые сотрудники ООО «Центр интегративной медицины – ИнАлМед», с которым клиника заключила договор.

В ходе проверок выяснилось, что помещения клиники, где скончался балетмейстер, не отвечают требованиям, установленным к осуществлению услуг по анестезиологии и реаниматологии, и не имеют соответствующего оснащения для проведения реанимационных мероприятий, - сообщает РИА Новости. Более того, в лицензии ООО «Центр интегративной медицины – ИнАлМед» говорится, что данная организация не имеет права оказывать услуги по анестезиологии и реаниматологии на выезде.