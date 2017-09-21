Гимнаст скончался после шести сальто-мортале

Гимнаст из КНДР скончался после выступления на международном фестивале циркового искусства «Идол» в московском цирке на проспекте Вернадского. Артист получил серьезную травму во время исполнения трюка.

Инцидент произошел 16 сентября. Северокорейский гимнаст О Юн Хек при выполнении трюка «6 сальто мортале» получил травму шейного отдела позвоночника. Гимнасту прямо на месте оказали первую медпомощь, а затем экстренно доставили в реанимацию 1-ой Градской больницы. В виду осложнений травмы операцию провели только на следующий день. К спасению жизни 21-летнего артиста подключились высокопоставленные российские чиновники: Иосиф Кобзон, Ольга Голодец, Вероника Скворцова привлекли к операции лучших врачей. Медики до последнего боролись за жизнь артиста. В ночь на 21 сентября О Юн Хек скончался.

Пресс-секретарь Большого Московского цирка Алена Лебедь рассказала подробности случившегося: гимнаст решил установить рекорд для книги Гиннесса. В первый раз он исполнил трюк без последствий, но посчитал, что приземлился не очень «чисто» и решил повторить. Во время второй попытки О Юн Хек потерял ориентацию в пространстве и рухнул на голову и шею, тут же потеряв сознание.



