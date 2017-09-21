На Белорусском направлении МЖД произошёл сбой в графике движения поездов

Следующие из Москвы поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживались из-за повреждения кабеля устройства регулировки движения организацией, проводившей работы без разрешения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали. Организация, не имея соответствующего разрешения на проведение в это время земельных работ, повредила электрический кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), отвечающего за регулировку движения поездов в автоматическом режиме.