Крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380 с 426 пассажирами на борту чудом избежал катастрофы под Москвой. Инцидент произошел еще 10 сентября в 15 км от Домодедово. Борт принадлежит авиакомпании Emirates.

По данным Reuters, 10 сентября рейс ЕК-131, следовавший из Дубая в Москву, смог приземлиться в Домодедово лишь с третьей попытки. Подлетая к посадочной полосе, лайнер снизился до высоты 120 метров, при том, что в такой ситуации нужная высота 600 метров. Вторая попытка также оказалась неудачной.

Расследованием инцидента занимается Управление гражданской авиации ОАЭ. Подробности проверки не сообщаются.