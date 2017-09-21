Московская школьница с химическими ожогами попала в больницу

Сегодня днем на улице Дубнинской в городе Москве два мальчика кинули свёрток с химическим средством в компанию девочек. Одна из школьниц получила ожог и была доставлена в медицинское учреждение столицы.

По этому факту следственное управление начало проверку. Сотрудники ведомства намерены узнать, почему взрослые не уследили за странными играми подростков. По предварительным данным, в свертке находилось чистящее средство.