Стали известны подробности эвакуации сотрудников "Яндекса" после визита Путина
21 сентября 2017, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]
В офис "Яндекс" поступил звонок с сообщением о минировании здания, в связи с чем сотрудников эвакуировали. В компании подчеркнули, что повышенные меры безопасности полностью исключали возможность минирования здания.
"Спустя два с половиной часа после визита Владимира Путина поступил анонимный звонок и после этого сотрудников эвакуировали", — рассказал директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков.
В настоящее время привычная работа офиса полностью восстановлена. Сообщалось, что рабочие места покинули около трех тысяч человек.
Владимир Путин приехал в офис компании "Яндекс" в Москве. Компания в этом году отмечает свое двадцатилетие. Главе государства рассказали об успехах компании на рынке.
Путин во время своего визита в компанию пообщался с голосовым помощником «Алиса», разрабатываемом компанией.