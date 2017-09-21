В офис "Яндекс" поступил звонок с сообщением о минировании здания, в связи с чем сотрудников эвакуировали. В компании подчеркнули, что повышенные меры безопасности полностью исключали возможность минирования здания.

"Спустя два с половиной часа после визита Владимира Путина поступил анонимный звонок и после этого сотрудников эвакуировали", — рассказал директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков.

В настоящее время привычная работа офиса полностью восстановлена. Сообщалось, что рабочие места покинули около трех тысяч человек.

Владимир Путин приехал в офис компании "Яндекс" в Москве. Компания в этом году отмечает свое двадцатилетие. Главе государства рассказали об успехах компании на рынке.

Путин во время своего визита в компанию пообщался с голосовым помощником «Алиса», разрабатываемом компанией.