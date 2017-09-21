//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Происшествия 13+

После визита Путина в "Яндексе" началась эвакуация

21 сентября 2017, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

После визита Путина в "Яндексе" началась эвакуация
globallookpress.com

Сегодня президент страны Владимир Путин посетил офис "Яндекса" в Москве. Компания в этом году отмечает свое двадцатилетие. Главе государства рассказали об успехах компании на рынке. Встреча прошла без эксцессов.

Однако после того, как глава государства покинул офис, сотрудников начали эвакуировать из здания. Об этом сообщают «Медиазона» и пользователи соцсетей. Причины называют разные: сотрудник офиса сообщил о пожарной тревоге в здании, по другой версии – из-за анонимного звонка о минировании.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Общество

В Чите заключенные начали производство туалетной бумаги

В Чите заключенные начали производство туалетной бумаги

В Чите заработало новое предприятие - единственный в Забайкалье цех по производству туалетной бумаги. Но попасть на завод непросто - он находится на территории колонии строгого режима. И все работники там заключенные.

//Политика

РФ получила от Украины часть судебных издержек по спору на 3 млрд долларов

РФ получила от Украины часть судебных издержек по спору на 3 млрд долларов

Россия получила от украинской стороны компенсацию части судебных издержек по иску о долге в три миллиарда долларов. Высокий суд Лондона в июле текущего года вынес соответствующее постановление.

//Политика

Губернатор Нижегородской области может уйти в отставку

Губернатор Нижегородской области может уйти в отставку

В СМИ появилась информация о том, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев покидает пост. Решение об отставке было принято в рамках встречи с руководством администрации российского президента.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Россияне в августе стали еще беднее

Россияне в августе стали еще беднее

В прошлом месяце реально располагаемые доходы россиян снова упали. Об этом заявили в Росстате. Специалисты службы подсчитали, что в августе жители Российский Федерации стали беднее на 0,3%.

//Авто

В России могут снова подорожать иномарки

В России могут снова подорожать иномарки

Российское правительство предлагает увеличить утилизационный сбор на автомобили и тем самым существенно пополнить бюджет за счет покупателей иномарок. Повысить утилизационный сбор предлагается на 15 %.

//Новости ADWILE

//Общество

Подача воды в Керчи временно прекращена

Подача воды в Керчи временно прекращена

Сегодня стало известно, что в Керчи временно прекращена подача воды. Согласно последней информации, данная мера была принята в связи с проведением необходимых ремонтных работ на водоводе.

//Криминал

Известную российскую предпринимательницу заподозрили в связи с «Правым сектором»

Известную российскую предпринимательницу заподозрили в связи с «Правым сектором»

Стражи порядка заинтересовались Ольгой Миримской после того, как сайт запрещенного в РФ «Правого сектора» поблагодарил ее за содействие организации. Миримская могла быть причастна к финансированию радикалов.

//Культура

В Москве появится памятник "брату" Даниле Багрову

В Москве появится памятник "брату" Даниле Багрову

Уже летом будущего года в Москве может появиться памятник безвременно ушедшему актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему. Данную информацию предоставил накануне координатор проекта Роман Сергеев.

//Происшествия

В Москве зафиксировано превышение сероводорода в воздухе

В Москве зафиксировано превышение сероводорода в воздухе

Минувшей ночью в Москве уровень сероводорода в воздухе превысил норму. Данную информацию в четверг, 21 сентября, предоставили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города.

//Новости партнеров

//Политика

Порошенко и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке

Порошенко и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке

Президент Украины Петр Порошенко сегодня проводит в Нью-Йорке встречу с президентом США Дональдом Трампом, написал украинский лидер в Twitter. Глава Незалежной этому очень рад.

//Общество

На Чернобыльской АЭС больше нет места для захоронения отходов

На Чернобыльской АЭС больше нет места для захоронения отходов

На Чернобыльской атомной станции скопилось около 20 тысяч кубометров жидких радиоактивных отходов, которые невозможно захоронить, сообщается в пресс-релизе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

//Общество

В России появился новый авиаперевозчик

В России появился новый авиаперевозчик

В Россия появилась новая авиакомпания «Азимут», которая будет базироваться в новом аэропорту Ростова-на-Дону. Первый полет она совершила в Москву, а в октябре стартует основная часть маршрутов: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару.

//Здоровье

По показателям ожирения Россия догоняет США

По показателям ожирения Россия догоняет США

Россия по уровню распространения ожирения среди населения приблизилась к США, сказал главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине Сергей Бойцов.

//Общество

Путин подарил главе ВТБ наручные «куранты»

Путин подарил главе ВТБ наручные «куранты»

Сегодня президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями российских деловых кругов. В начале встречи он поздравил главу ВТБ Андрея Костина с днем рождения.

//Политика

Трамп сделает важное заявление по поводу КНДР

Трамп сделает важное заявление по поводу КНДР

Американский лидер Дональд Трамп сделает «важное заявление» по ситуации с Северной Кореей. Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

//Наука

Огромное облако плазмы летит в сторону Земли

Огромное облако плазмы летит в сторону Земли

К Земле очень стремительно приближается облако плазмы размером с Марс. Оно сформировалось при вспышке двойной звезды в созвездии Скорпиона - V745. По словам ученых, бояться большого облака плазмы жителям Земли не стоит.

//Происшествия

После визита Путина в "Яндексе" началась эвакуация

После визита Путина в "Яндексе" началась эвакуация

Сегодня президент страны Владимир Путин посетил офис "Яндекса" в Москве. Компания в этом году отмечает свое двадцатилетие. Главе государства рассказали об успехах компании на рынке. Встреча прошла без эксцессов.

//Непознанное

На Кубе нашли подводную базу инопланетян

На Кубе нашли подводную базу инопланетян

Уфологи сообщили о том, что им удалось обнаружить недалеко от Кубинских островов подводную базу инопланетян. Таинственное образование в заливе натолкнуло их на мысль, что как раз там и скрываются пришельцы.

//Общество

После ухода Сердюкова у бывшего «Оборонсервиса» в седьмой раз сменился директор

После ухода Сердюкова у бывшего «Оборонсервиса» в седьмой раз сменился директор

Не задерживаются на бывшем «Оборонсервисе» директора. С тех пор, как он стал именоваться «Гарнизоном», на нем уже в седьмой раз сменился руководитель. Новым стал выходец из правительства Подмосковья - Юрий Царикаев.

//Происшествия

Число погибших при пожаре в отеле Ростова-на-Дону растет

Число погибших при пожаре в отеле Ростова-на-Дону растет

Два человека погибли при пожаре в отеле в центре Ростова-на-Дону, сообщил сегодня представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин.

//Наука

Ученые назвали срок шестого массового вымирания на Земле

Ученые назвали срок шестого массового вымирания на Земле

За последние 540 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний живых существ. Причина тому – нарушение стабильного круговорота углерода в атмосфере и океанах.

//Общество

О чем Владимир Путин говорил с «Алисой»

О чем Владимир Путин говорил с «Алисой»

Президент России Владимир Путин во время своего визита в «Яндекс» пообщался с голосовым помощником «Алиса», разрабатываемом компанией. «Алиса» приветствовала главу государства словами: «Здравствуйте, Владимир Владимирович».

//Шоу-бизнес

Наталья Фриске шокировала новой фотографией

Наталья Фриске шокировала новой фотографией

Наталья Фриске в социальной сети Instagram опубликовала свою новую фотографию, которая поразила подписчиков. Дело в том, что Наталья все больше становится похожа на свою сестру Жанну.

//В мире

Мария Порошенко на фоне француженки Макрон выглядит украинской простушкой (ФОТО)

Мария Порошенко на фоне француженки Макрон выглядит украинской простушкой (ФОТО)

Накануне в Нью-Йорке прошла встреча первых леди Украины и Франции. Жены президентов сопровождают своих мужей, участвующих в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.

//Общество

На здание МИДа установили новый шпиль

На здание МИДа установили новый шпиль

Реконструкция шпиля на сталинской высотке, которую занимает МИД России, обсуждалась долгие 15 лет. Когда решение созрело, невозможно было провести демонтаж, поскольку орнитологи опасались тревожить семью сапсанов, нашедшую там свое обиталище.

//Происшествия

В Ростове-на-Дону загорелась 10-этажная гостиница

В Ростове-на-Дону загорелась 10-этажная гостиница

В центре Ростова-на-Дону вспыхнул крупный пожар. Как сообщает местное управление МЧС, горит десятиэтажное здание отеля, расположенное рядом с парком Горького по адресу пер. Семашко, 50Б.

//Криминал

Как научные сотрудники проворачивали аферы с подопытными обезьянами

Как научные сотрудники проворачивали аферы с подопытными обезьянами

Подопытные мартышки обогатили не только российскую науку, но и отдельных ее представителей. Научных сотрудников заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере с поставками лабораторных обезьян.

//Политика

Украина впервые оштрафовала российскую авиакомпанию за полеты в Крым

Украина впервые оштрафовала российскую авиакомпанию за полеты в Крым

Суд на Украине оштрафовал российскую авиакомпанию, осуществляющую рейсы в Крым. Сумма штрафа превышает 10 млн грн (почти 22 млн рублей, около $380 тыс.). Об этом сообщается на сайте украинской прокуратуры.

//Общество

Сын Караченцова объяснил, почему актера перевели в реанимацию

Сын Караченцова объяснил, почему актера перевели в реанимацию

Сын актера Николая Караченцова Андрей назвал причину перевода отца в реанимацию. По его словам, это сделано в рамках «планового обследования» и для успокоения родственников.

//Общество

Путин прибыл в московский офис "Яндекса"

Путин прибыл в московский офис "Яндекса"

Президент России Владимир Путин приехал в офис компании "Яндекс" в Москве. Компания в этом году отмечает свое двадцатилетие. Главе государства рассказали об успехах компании на рынке.

//Шоу-бизнес

Журналисты узнали о первом замужестве Анжелики Варум

Журналисты узнали о первом замужестве Анжелики Варум

Анжелика Варум уже был замужем до того, как встретила Леонида Агутина. Правда, тогда у певицы было другое имя. Но журналисты нашли первую любовь Анжелики Варум и даже смогли поговорить с мужчиной.

//Общество

В Минздраве высказались о принуждении родителей делать прививки детям

В Минздраве высказались о принуждении родителей делать прививки детям

В Минздраве России высказались о возможности принуждения родителей к вакцинации детей от гриппа. В ведомстве заявили, что никто не будет заставлять матерей и отцов делать сыновьям и дочерям прививки.

//Криминал

За поджог машин в Москве задержан активист Калинин (ВИДЕО)

За поджог машин в Москве задержан активист Калинин (ВИДЕО)

Ранее «Аргументы недели» сообщали про задержание активиста «Христианского государства – Святая Русь» Баянова, который признался в поджогах. Сейчас стало известно о задержании его соратника по движению.

//Общество

В Чите заключенные начали производство туалетной бумаги

В Чите заключенные начали производство туалетной бумаги

В Чите заработало новое предприятие - единственный в Забайкалье цех по производству туалетной бумаги. Но попасть на завод непросто - он находится на территории колонии строгого режима. И все работники там заключенные.

//Политика

РФ получила от Украины часть судебных издержек по спору на 3 млрд долларов

РФ получила от Украины часть судебных издержек по спору на 3 млрд долларов

Россия получила от украинской стороны компенсацию части судебных издержек по иску о долге в три миллиарда долларов. Высокий суд Лондона в июле текущего года вынес соответствующее постановление.

//Политика

Губернатор Нижегородской области может уйти в отставку

Губернатор Нижегородской области может уйти в отставку

В СМИ появилась информация о том, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев покидает пост. Решение об отставке было принято в рамках встречи с руководством администрации российского президента.

//Экономика

Россияне в августе стали еще беднее

Россияне в августе стали еще беднее

В прошлом месяце реально располагаемые доходы россиян снова упали. Об этом заявили в Росстате. Специалисты службы подсчитали, что в августе жители Российский Федерации стали беднее на 0,3%.

//Авто

В России могут снова подорожать иномарки

В России могут снова подорожать иномарки

Российское правительство предлагает увеличить утилизационный сбор на автомобили и тем самым существенно пополнить бюджет за счет покупателей иномарок. Повысить утилизационный сбор предлагается на 15 %.

//Общество

Подача воды в Керчи временно прекращена

Подача воды в Керчи временно прекращена

Сегодня стало известно, что в Керчи временно прекращена подача воды. Согласно последней информации, данная мера была принята в связи с проведением необходимых ремонтных работ на водоводе.

//Криминал

Известную российскую предпринимательницу заподозрили в связи с «Правым сектором»

Известную российскую предпринимательницу заподозрили в связи с «Правым сектором»

Стражи порядка заинтересовались Ольгой Миримской после того, как сайт запрещенного в РФ «Правого сектора» поблагодарил ее за содействие организации. Миримская могла быть причастна к финансированию радикалов.

//Культура

В Москве появится памятник "брату" Даниле Багрову

В Москве появится памятник "брату" Даниле Багрову

Уже летом будущего года в Москве может появиться памятник безвременно ушедшему актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему. Данную информацию предоставил накануне координатор проекта Роман Сергеев.

//Происшествия

В Москве зафиксировано превышение сероводорода в воздухе

В Москве зафиксировано превышение сероводорода в воздухе

Минувшей ночью в Москве уровень сероводорода в воздухе превысил норму. Данную информацию в четверг, 21 сентября, предоставили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города.

//Политика

Порошенко и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке

Порошенко и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке

Президент Украины Петр Порошенко сегодня проводит в Нью-Йорке встречу с президентом США Дональдом Трампом, написал украинский лидер в Twitter. Глава Незалежной этому очень рад.

//Общество

На Чернобыльской АЭС больше нет места для захоронения отходов

На Чернобыльской АЭС больше нет места для захоронения отходов

На Чернобыльской атомной станции скопилось около 20 тысяч кубометров жидких радиоактивных отходов, которые невозможно захоронить, сообщается в пресс-релизе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

//Общество

В России появился новый авиаперевозчик

В России появился новый авиаперевозчик

В Россия появилась новая авиакомпания «Азимут», которая будет базироваться в новом аэропорту Ростова-на-Дону. Первый полет она совершила в Москву, а в октябре стартует основная часть маршрутов: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару.

//Здоровье

По показателям ожирения Россия догоняет США

По показателям ожирения Россия догоняет США

Россия по уровню распространения ожирения среди населения приблизилась к США, сказал главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине Сергей Бойцов.

//Общество

Путин подарил главе ВТБ наручные «куранты»

Путин подарил главе ВТБ наручные «куранты»

Сегодня президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями российских деловых кругов. В начале встречи он поздравил главу ВТБ Андрея Костина с днем рождения.

//Политика

Трамп сделает важное заявление по поводу КНДР

Трамп сделает важное заявление по поводу КНДР

Американский лидер Дональд Трамп сделает «важное заявление» по ситуации с Северной Кореей. Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

//Наука

Огромное облако плазмы летит в сторону Земли

Огромное облако плазмы летит в сторону Земли

К Земле очень стремительно приближается облако плазмы размером с Марс. Оно сформировалось при вспышке двойной звезды в созвездии Скорпиона - V745. По словам ученых, бояться большого облака плазмы жителям Земли не стоит.

//Происшествия

После визита Путина в "Яндексе" началась эвакуация

После визита Путина в "Яндексе" началась эвакуация

Сегодня президент страны Владимир Путин посетил офис "Яндекса" в Москве. Компания в этом году отмечает свое двадцатилетие. Главе государства рассказали об успехах компании на рынке. Встреча прошла без эксцессов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Непознанное

На Кубе нашли подводную базу инопланетян

На Кубе нашли подводную базу инопланетян

Уфологи сообщили о том, что им удалось обнаружить недалеко от Кубинских островов подводную базу инопланетян. Таинственное образование в заливе натолкнуло их на мысль, что как раз там и скрываются пришельцы.

//Общество

После ухода Сердюкова у бывшего «Оборонсервиса» в седьмой раз сменился директор

После ухода Сердюкова у бывшего «Оборонсервиса» в седьмой раз сменился директор

Не задерживаются на бывшем «Оборонсервисе» директора. С тех пор, как он стал именоваться «Гарнизоном», на нем уже в седьмой раз сменился руководитель. Новым стал выходец из правительства Подмосковья - Юрий Царикаев.

//Происшествия

Число погибших при пожаре в отеле Ростова-на-Дону растет

Число погибших при пожаре в отеле Ростова-на-Дону растет

Два человека погибли при пожаре в отеле в центре Ростова-на-Дону, сообщил сегодня представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин.

//Наука

Ученые назвали срок шестого массового вымирания на Земле

Ученые назвали срок шестого массового вымирания на Земле

За последние 540 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний живых существ. Причина тому – нарушение стабильного круговорота углерода в атмосфере и океанах.

//Общество

О чем Владимир Путин говорил с «Алисой»

О чем Владимир Путин говорил с «Алисой»

Президент России Владимир Путин во время своего визита в «Яндекс» пообщался с голосовым помощником «Алиса», разрабатываемом компанией. «Алиса» приветствовала главу государства словами: «Здравствуйте, Владимир Владимирович».

//Шоу-бизнес

Наталья Фриске шокировала новой фотографией

Наталья Фриске шокировала новой фотографией

Наталья Фриске в социальной сети Instagram опубликовала свою новую фотографию, которая поразила подписчиков. Дело в том, что Наталья все больше становится похожа на свою сестру Жанну.

//В мире

Мария Порошенко на фоне француженки Макрон выглядит украинской простушкой (ФОТО)

Мария Порошенко на фоне француженки Макрон выглядит украинской простушкой (ФОТО)

Накануне в Нью-Йорке прошла встреча первых леди Украины и Франции. Жены президентов сопровождают своих мужей, участвующих в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.

//Общество

На здание МИДа установили новый шпиль

На здание МИДа установили новый шпиль

Реконструкция шпиля на сталинской высотке, которую занимает МИД России, обсуждалась долгие 15 лет. Когда решение созрело, невозможно было провести демонтаж, поскольку орнитологи опасались тревожить семью сапсанов, нашедшую там свое обиталище.

//Происшествия

В Ростове-на-Дону загорелась 10-этажная гостиница

В Ростове-на-Дону загорелась 10-этажная гостиница

В центре Ростова-на-Дону вспыхнул крупный пожар. Как сообщает местное управление МЧС, горит десятиэтажное здание отеля, расположенное рядом с парком Горького по адресу пер. Семашко, 50Б.

//Криминал

Как научные сотрудники проворачивали аферы с подопытными обезьянами

Как научные сотрудники проворачивали аферы с подопытными обезьянами

Подопытные мартышки обогатили не только российскую науку, но и отдельных ее представителей. Научных сотрудников заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере с поставками лабораторных обезьян.

//Политика

Украина впервые оштрафовала российскую авиакомпанию за полеты в Крым

Украина впервые оштрафовала российскую авиакомпанию за полеты в Крым

Суд на Украине оштрафовал российскую авиакомпанию, осуществляющую рейсы в Крым. Сумма штрафа превышает 10 млн грн (почти 22 млн рублей, около $380 тыс.). Об этом сообщается на сайте украинской прокуратуры.

//Общество

Сын Караченцова объяснил, почему актера перевели в реанимацию

Сын Караченцова объяснил, почему актера перевели в реанимацию

Сын актера Николая Караченцова Андрей назвал причину перевода отца в реанимацию. По его словам, это сделано в рамках «планового обследования» и для успокоения родственников.

//Общество

Путин прибыл в московский офис "Яндекса"

Путин прибыл в московский офис "Яндекса"

Президент России Владимир Путин приехал в офис компании "Яндекс" в Москве. Компания в этом году отмечает свое двадцатилетие. Главе государства рассказали об успехах компании на рынке.

//Шоу-бизнес

Журналисты узнали о первом замужестве Анжелики Варум

Журналисты узнали о первом замужестве Анжелики Варум

Анжелика Варум уже был замужем до того, как встретила Леонида Агутина. Правда, тогда у певицы было другое имя. Но журналисты нашли первую любовь Анжелики Варум и даже смогли поговорить с мужчиной.

//Общество

В Минздраве высказались о принуждении родителей делать прививки детям

В Минздраве высказались о принуждении родителей делать прививки детям

В Минздраве России высказались о возможности принуждения родителей к вакцинации детей от гриппа. В ведомстве заявили, что никто не будет заставлять матерей и отцов делать сыновьям и дочерям прививки.

//Криминал

За поджог машин в Москве задержан активист Калинин (ВИДЕО)

За поджог машин в Москве задержан активист Калинин (ВИДЕО)

Ранее «Аргументы недели» сообщали про задержание активиста «Христианского государства – Святая Русь» Баянова, который признался в поджогах. Сейчас стало известно о задержании его соратника по движению.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры