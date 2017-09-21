Сегодня президент страны Владимир Путин посетил офис "Яндекса" в Москве. Компания в этом году отмечает свое двадцатилетие. Главе государства рассказали об успехах компании на рынке. Встреча прошла без эксцессов.

Однако после того, как глава государства покинул офис, сотрудников начали эвакуировать из здания. Об этом сообщают «Медиазона» и пользователи соцсетей. Причины называют разные: сотрудник офиса сообщил о пожарной тревоге в здании, по другой версии – из-за анонимного звонка о минировании.



