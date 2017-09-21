Число погибших при пожаре в отеле Ростова-на-Дону растет

Два человека погибли при пожаре в отеле в центре Ростова-на-Дону, сообщил сегодня представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин.

По предварительной информации, один из погибших – администратор гостиницы, передает РИА «Новости». При пожаре сгорело семь автомобилей. От них остались только корпуса.

В центре Ростова-на-Дону вспыхнул крупный пожар. Как сообщает местное управление МЧС, горит десятиэтажное здание отеля, расположенное рядом с парком Горького по адресу пер. Семашко, 50Б.