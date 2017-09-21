Обвиняемый в поджоге кинотеатра "Космос" Денис Мурашов мог быть связан с экстремистской православной организацией "Христианское государство - Святая Русь", пишет портал Ura.ru со ссылкой на собственные источники в полиции.

В частности, выяснилось, что Мурашов переписывался с одним из приближенных лидера ХГСР Александра Калинина. Напомним, в настоящее время Калинин арестован за экстремистские призывы сжигать кинотеатры, которые возьмут в прокат фильм "Матильда".

4 сентября Мурашов врезался в кинотеатр "Космос" на УАЗе, полном горючих веществ, после чего поджег машину и попытался скрыться.