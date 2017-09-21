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Федерация мигрантов сообщила о смерти избитого охранниками «Москвы» таджика

21 сентября 2017, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Федерация мигрантов сообщила о смерти избитого охранниками «Москвы» таджика
фото: pixabay.com

В столице умер мигрант, избитый охранниками торгового центра «Москва». Соответствующую информацию распространили СМИ.

О том, что мужчина скончался, «Эху Москвы» сообщил Каромат Шарипов, руководитель Федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные права. В посольстве Таджикистана, чьим гражданином являлся приезжий, его смерть подтвердить не смогли.

Мигранта накануне избила охрана ТЦ «Москва». По одной из версий, причиной конфликта стала неоплаченная торговцем арендная плата.

После того как стало известно о происшествии, у здания торгового центра на Тихорецком бульваре собрался стихийный митинг выходцев из Средней Азии. Назревавшую массовую драку предотвратили полицейские.

Сведения о гибели гражданина Таджикистана уточняются.

 

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